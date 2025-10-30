El director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, declaró este jueves que solo se están emitiendo renovaciones de permisos temporales de trabajo a quienes cumplen con los requisitos de lugar y que cuenten con una visa emitida por el consulado dominicano correspondiente.

Afirmó que su gestión se encuentra enfocada en la aplicación de la Ley de Migración 285-04, así como en la optimización de los servicios brindados a los usuarios y en la emisión y renovación de documentos para extranjeros que cumplen con las exigencias reglamentarias.

El titular de la DGM fue enfático al señalar que la aplicación de una política migratoria firme y ordenada es clave para proteger la identidad y el futuro del pueblo dominicano.

“El compromiso de la DGM es con una gestión migratoria respetuosa de la dignidad de las personas y el fortalecimiento de la seguridad interior del país y la promoción del desarrollo sostenible, ya que un país que ordena su migración, protege su identidad, preserva su futuro y honra su compromiso”, dijo.

Lee Ballester también se refirió a las operaciones de interdicción, indicando que no son tareas fáciles, porque implican la movilización de vehículos y camiones para trasladar diariamente alrededor de mil haitianos desde todo el país para ser deportados a través de las provincias fronterizas, luego de agotar un proceso de identificación en los centros de procesamiento migratorio de que dispone la institución.

Asimismo, indicó que la Dirección General de Migración ha participado en la suscripción de acuerdos de colaboración con autoridades civiles, con el objetivo de fomentar la cooperación de gobernadores y alcaldes en las labores desempeñadas por la DGM, especialmente en las provincias fronterizas donde se desarrollan los mercados binacionales.

"De este modo, se busca garantizar que las responsabilidades exclusivas de quienes integran la Dirección General de Migración no sean asumidas por terceros ajenos a la institución”, expresó el funcionario en un comunicado de prensa.