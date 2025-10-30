El Ministerio Público solicitó la imposición de prisión preventiva, como medida de coerción, para dos hombres arrestados con 20.27 kilogramos de cocaína clorhidratada durante una operación realizada en alta mar con la cooperación internacional de las autoridades estadounidenses.

La medida de coerción fue solicitada a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional en contra de los dominicanos David Feliz Feliz y Franklin Almonte Adames, quienes son imputados de tráfico internacional de drogas.

De acuerdo con la instancia depositada por el procurador fiscal Manuel Aquino Escalante, adscrito al Departamento Investigativo de Drogas y Sustancias Controladas del Distrito Nacional, los imputados fueron interceptados el 16 de octubre de 2025 mientras se desplazaban en una lancha tipo Go Fast a unas 100 millas náuticas al norte de República Dominicana junto a un tercer tripulante de nacionalidad venezolana, que quedó bajo control de las autoridades estadounidense.

La interdicción marítima se produjo en el marco de la cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico, cuando las autoridades estadounidenses, en coordinación con la Armada de República Dominicana (ARD), detectaron la embarcación sospechosa y realizaron disparos de advertencia hasta lograr su detención.

Al inspeccionarla, hallaron 870 paquetes distribuidos en fundas plásticas y sacos de nylon que contenían sustancias controladas, procediendo al arresto de los tres ocupantes y su traslado para la detención y posterior entrega.

El 27 de octubre de 2025, tras concluir la operación marítima, las autoridades estadounidenses entregaron a los dos tripulantes dominicanos y una muestra representativa de la droga al Puesto Avanzado Juanillo, en Cap Cana, provincia La Altagracia.

Posteriormente, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) recibió la muestra de la droga en una funda negra con 20 paquetes del polvo blanco cada uno con el logotipo “M-K”, los cuales fueron remitidos al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), donde tras el análisis correspondiente se confirmó que se trataba de cocaína clorhidratada con un peso total de 20.27 kilogramos.

La operación fue ejecutada por el guardacostas Heriberto Hernández (1114), de Estados Unidos.

Tras su entrega a las autoridades dominicanas, los imputados David Feliz Feliz y Franklin Almonte Adames fueron formalmente arrestados y, posteriormente, puestos a disposición del Ministerio Público.

El juez Rigoberto Sena aplazó la audiencia para el conocimiento de la medida de coerción para el próximo viernes, 31 de octubre de 2025, a partir de las 9:00 de la mañana, tras acoger una solicitud de la defensa que requirió más tiempo para completar los presupuestos.

El Ministerio Público otorgó a los hechos la calificación jurídica de violación a los artículos 5, letra A; 58, letra a; 59; 60 y 75, numeral II de la Ley 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas, que tipifican y sancionan el tráfico internacional de drogas, el transporte ilícito de sustancias controladas por vía marítima y el decomiso de los medios utilizados para su comisión.

La solicitud de prisión preventiva se fundamenta en el peligro de fuga y alta probabilidad de condena, dada la gravedad del delito y la evidencia obtenida en el marco de la cooperación internacional para combatir el narcotráfico.

