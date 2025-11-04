El Ministerio Público solicitó prisión preventiva para un hombre imputado por actos de tortura y barbarie que provocaron la muerte a otro al que golpeó con un palo en la cabeza, lo roció con gasolina e insecticida y luego lo incendió.

Se trata de José Miguel Marrero de Jesús, alias Toy, quien mató a Cristian Pérez García, el pasado 12 de octubre, en el sector San Gabriel, kilómetro 9 de la carretera Sánchez.

De acuerdo con el expediente la víctima regresaba a su residencia alrededor de las 3:00 de la madrugada cuando fue sorprendida por el imputado, con quien mantenía conflictos previos.

Sin mediar palabras, Marrero de Jesús lo agredió físicamente con un palo en la cabeza, le echó gasolina y le lanzó un fósforo, provocando que se incendiara. También le roció insecticida para acelerar las llamas, y posteriormente vociferó a la pareja de la víctima que lo fuera a buscar “porque lo había quemado”, retirándose del lugar.

La esposa encontró gravemente herido a Pérez García, quien le informó del victimario. Luego, trasladó a la víctima al Hospital Ney Arias Lora, donde falleció a causa de las lesiones sufridas.

El informe forense indicó que la víctima presentó un 18.5 % de superficie corporal quemada por flama de segundo grado, superficial y profundo, distribuida en cara, cuello, tronco posterior y ambos miembros superiores.

El Ministerio Público, a través del Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos contra la Persona de la Fiscalía del Distrito Nacional, sustentó la solicitud de prisión preventiva con múltiples elementos de prueba, entre ellos testimonios, certificaciones médicas de la Unidad de Quemados del Hospital Ney Arias Lora, actas de levantamiento de cadáver, de arresto, entrega voluntaria y denuncia en contra del imputado.

El órgano acusador otorgó al hecho la calificación jurídica de homicidio agravado, en violación a los artículos 295, 303, 303-1 y 304 del Código Penal Dominicano, y solicita la aplicación de la medida de coerción establecida en el artículo 226, numeral 7, del Código Procesal Penal, consistente en prisión preventiva, con el propósito de garantizar la presencia del imputado durante el proceso judicial.

