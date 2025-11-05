A las 10:26 de la mañana de este miércoles 5 de noviembre, los teléfonos móviles en todo el territorio nacional emitieron una alerta de emergencia extrema como parte del Simulacro Nacional de Evacuación por Terremoto, organizado por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE).

El mensaje, acompañado de alarmas sonoras en los dispositivos, formó parte del ejercicio de preparación que busca fortalecer la capacidad de respuesta de la población ante un posible sismo, similar a la alarma del pasado 9 de septiembre.

El director del COE, Juan Manuel Méndez García, había anunciado el pasado lunes que el simulacro se realizaría a las 10:00 a.m., invitando a instituciones públicas, privadas y ciudadanos a participar activamente en los protocolos de evacuación.

Durante el ejercicio, se esperaba que sonaran alarmas locales y sistemas de emergencia en distintas zonas del país, mientras las personas practicaban las rutas seguras establecidas.

