El senador Chris Murphy, demócrata de Connecticut, dijo que era muy poco probable que transportara fentanilo la lancha destruida la semana pasada con un misil disparado por militares de EEUU, matando a sus once ocupantes en un hecho que sostuvo que revela la "creciente ilegalidad de Trump".

El fentanilo, droga que mató a casi 50 mil personas en Estados Unidos el año pasado, se trafica principalmente a través de América Central y México, no de Venezuela.

“La razón declarada para el ataque fue detener el flujo de drogas a Estados Unidos, lo que carece de sentido como eje central de una estrategia antinarcóticos”, dijo Murphy e insistió en que Trump, es un mandatario "irresponsable y desesperado al querer iniciar una guerra con Venezuela bajo la falsa bandera de la lucha contra el narcotráfico internacional".

“Al mismo tiempo que Trump ordena el ataque contra la embarcación de Venezuela, está desmantelando los programas que utilizamos para interrumpir el narcotráfico que llega a través de Centroamérica y México. Tenemos muchísimos menos recursos para detener el fentanilo que llega a Estados Unidos mientras realizamos ataques aéreos contra una lancha frente a la costa venezolana”, criticó.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

A medida que surgieron nuevos detalles sobre la lancha que EEUU destruyó con un misil la semana pasada frente a la costa venezolana, expertos legales y legisladores dijeron que una nueva evidencia muestra que la lancha había corregido su rumbo y regresaba a Venezuela cuando fue atacada.

Eso lo reconocen las propias autoridades del Gobierno de Trump, según el New York Times.

Analistas y abogados coinciden en que lo sucedido equivale a un asesinato extrajudicial y han desestimando la afirmación del presidente Donald Trump de que la Casa Blanca tiene "grabaciones de [las víctimas] hablando" que supuestamente prueban que eran miembros de la pandilla armada venezolana Tren de Aragua.

Incluso si las 11 personas asesinadas eran miembros de esa pandilla y transportaban efectivamente droga, algo no probado debidamente, no se debió hacer uso de fuerza militar letal, sino seguir los procedimientos de aplicación de la ley.

El ataque, dijo Murphy, particularmente a la luz de la nueva información revelada por funcionarios estadounidenses, es "otra señal de la creciente anarquía de Trump".

Eran "narcoterroristas malvados que intentan envenenar nuestra patria", aseguró el secretario de Estado, Marco Rubio, y añadió que la embarcación probablemente se dirigía a Trinidad y Tobago, otro país del Caribe, y no a EEUU.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más