El senador de la provincia Santo Domingo por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Antonio Taveras Guzmán, calificó como positiva la voluntad expresada por la Procuradora General de la República, Yeni Berenice Reynoso, de poner en marcha la ley que regula el proceso judicial que permitirá al Estado recuperar los bienes de origen ilícito.

Al referirse a las recientes declaraciones de la procuradora, en el marco de la Conferencia Nacional del Ministerio Público sobre Extinción de Dominio, Taveras Guzmán destacó que esta medida responde a un reclamo sostenido de la ciudadanía desde la promulgación de la Ley de Extinción de Dominio en el año 2022 y su entrada en vigencia en julio de 2023, señalando que su aplicación efectiva representa un paso trascendental en la lucha contra la corrupción y la impunidad.

“Es una acción necesaria para recuperar lo robado, tanto en el presente como en el pasado, a través de la corrupción. El país espera resultados y confía en que el Ministerio Público actuará con independencia y determinación”, expresó Taveras Guzmán, quien es autor de la pieza legislativa.

Asimismo, el senador subrayó la importancia de que tanto el Estado como la sociedad acompañen este esfuerzo: “El pueblo dominicano y quienes ejercemos la función pública debemos apoyar al Ministerio Público para que no falten los recursos materiales y humanos necesarios para hacer efectiva esta ley, que busca devolver al país lo que legítimamente le pertenece”, dijo a través de sus cuentas de redes sociales.

Taveras afirmó que la recuperación de los bienes sustraídos al Estado es un acto de justicia y dignidad nacional, y que la correcta aplicación de la Ley de Extinción de Dominio constituye “un paso firme hacia un Estado que se respete a sí mismo y sirva verdaderamente al pueblo dominicano”.

