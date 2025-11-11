Un hombre que habría matado a tiros a su suegra e hirió a una mujer que era su pareja se entregó a las autoridades, en la jurisdicción de la Policía Nacional, en la provincia La Vega.

Se trata del ciudadano José Luis Espósito Saldívar, de 43 años de edad, residente en La Vega, quien habría provocado la muerte de su suegra, Alexandra Fiordaliza Rosario Núñez, de 46 años, en un conflicto originado en el barrio San Miguel de esta ciudad.

El hombre, contra quien se ha programado solicitar medida de coerción, también es señalado como responsable de haber causado heridas de bala a la joven de 24 años Lisselot Rosario Polanco, quien, según afirmaron las autoridades, era su pareja.

Espósito Saldívar se entregó a la Policía a través del comunicador de redes sociales conocido como Papito Forever, luego de haber sido identificado como responsable de los hechos.

“Tras cometer el hecho, el hombre emprendió la huida a bordo de una motocicleta hasta su entrega voluntaria. Durante el proceso, el detenido entregó también el arma de fuego utilizada: una pistola calibre 9 mm, color negro, con numeración ilegible, su cargador y tres cápsulas, la cual será enviada a la Policía Científica para los análisis balísticos correspondientes y la comparación con los casquillos colectados en la escena del crimen”, se lee en la nota oficial relacionada con este caso.

Máximo Laureano Periodista Periodista crítico e investigador con experiencias en diarios, radioemisoras y noticiarios de televisión. Del equipo de http://Acento.com.do . Ver más