En un comunicado, el ministro de Salud, Víctor Atallah, aseguró que el Gobierno, a través del Ministerio de Salud, "se mantiene en terreno, supervisando las zonas afectadas y garantizando la asistencia médica, el suministro de agua segura y la vigilancia continua de posibles brotes epidémicos".

Atallah exhortó a la población a no exponerse al contacto con aguas sucias o estancadas, ya que pueden contener bacterias o virus que representan un grave riesgo para la salud.

"Nuestra prioridad es preservar la vida y evitar enfermedades prevenibles en este período posterior al fenómeno", destacó el ministro.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Las autoridades sanitarias han advertido de que tras el paso del huracán Melissa pueden incrementarse enfermedades como diarreas agudas, hepatitis A, cólera, leptospirosis y dengue, debido al contacto con aguas sucias o la acumulación de criaderos de mosquitos.

También pueden presentarse infecciones cutáneas y respiratorias causadas por la humedad y la exposición prolongada a ambientes insalubres.

En ese sentido, desde el Ministerio de Salud se exhorta a la ciudadanía a evitar cruzar ríos, cañadas o zonas inundadas.

Asimismo, a no entrar en contacto con aguas estancadas, usar botas y guantes al realizar labores de limpieza, hervir el agua antes de consumirla, tapar los envases donde se almacene agua, mantener una buena higiene de manos y de los alimentos y acudir al centro de salud más cercano en caso de fiebre, diarrea, lesiones cutáneas o cualquier síntoma inusual.