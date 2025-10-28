El Ministerio de Salud Pública informó este martes que reforzó la respuesta sanitaria y vigilancia epidemiológica ante las intensas lluvias provocadas por la tormenta tropical Melissa, que posteriormente se convirtió en huracán y que ha generado acumulaciones de agua en diversas provincias del país, incrementando el riesgo de enfermedades transmitidas por aguas contaminadas y vectores.
En un comunicado, el ministro de Salud, Víctor Atallah, aseguró que el Gobierno, a través del Ministerio de Salud, "se mantiene en terreno, supervisando las zonas afectadas y garantizando la asistencia médica, el suministro de agua segura y la vigilancia continua de posibles brotes epidémicos".
Atallah exhortó a la población a no exponerse al contacto con aguas sucias o estancadas, ya que pueden contener bacterias o virus que representan un grave riesgo para la salud.
"Nuestra prioridad es preservar la vida y evitar enfermedades prevenibles en este período posterior al fenómeno", destacó el ministro.
Las autoridades sanitarias han advertido de que tras el paso del huracán Melissa pueden incrementarse enfermedades como diarreas agudas, hepatitis A, cólera, leptospirosis y dengue, debido al contacto con aguas sucias o la acumulación de criaderos de mosquitos.
También pueden presentarse infecciones cutáneas y respiratorias causadas por la humedad y la exposición prolongada a ambientes insalubres.
En ese sentido, desde el Ministerio de Salud se exhorta a la ciudadanía a evitar cruzar ríos, cañadas o zonas inundadas.
Asimismo, a no entrar en contacto con aguas estancadas, usar botas y guantes al realizar labores de limpieza, hervir el agua antes de consumirla, tapar los envases donde se almacene agua, mantener una buena higiene de manos y de los alimentos y acudir al centro de salud más cercano en caso de fiebre, diarrea, lesiones cutáneas o cualquier síntoma inusual.
Compartir esta nota