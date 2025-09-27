El Ministerio de Salud Pública recomendó este sábado tomar las medidas preventivas necesarias para evitar enfermedades a causa de las lluvias ocurridas en el país en las últimas horas.

De acuerdo con un comunicado de la cartera de Salud, debido a la acumulación de agua y manipulación incorrecta de alimentos o consumo de agua contaminada, podrían incrementarse los casos de dengue, leptospirosis y enfermedad diarreica aguda (EDA), entre otras.

En ese sentido, recomienda consumir solo agua potable o, de lo contrario, hervirla, filtrarla o aplicar cinco gotas de cloro por galón y dejar reposar durante 30 minutos.

Para el almacenamiento del agua para el uso doméstico, el Salud Pública recomienda aplicar cloro en el agua almacenada en los tanques, con un paño limpio, untar cloro en las paredes, al mismo nivel del agua y mantenerlos tapados, evitando la reproducción de larvas de mosquitos.

Asimismo, exhorta a lavar y mantener limpios los utensilios de cocina, consumir alimentos seguros y guardarlos de forma adecuada, lavar las latas de comida antes de abrirlas, lavar correctamente las frutas y vegetales, evitar bañarse en los aguaceros o tener contacto con agua sucia, excrementos de animales, evitando contaminantes o factores que pueden producir leptospirosis.

También recuerda la importancia del constante lavado de manos con suficiente agua y jabón, después de ir al baño, antes de comer y manipular los alimentos, así como utilizar pañuelos al estornudar para evitar virus gripales.

Además, es necesario la disposición correcta de los desechos, no sacar fundas de basura a las aceras durante la lluvia, sino colocarla dentro de los contenedores o esperar el paso de los camiones recolectores.

El Ministerio de Salud instruye a no automedicarse y en caso de presentar fiebre, diarrea, vómito, afecciones respiratorias o malestar general, entre otros síntomas, dirigirse de inmediato al centro de salud más cercano.

En ese mismo orden, exhorta a mantener cuidado especial con los grupos de riesgo como, embrazadas, envejecientes, niños y niñas, personas con enfermedades crónicas y con trastornos de salud mental.

