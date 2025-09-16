Múltiples circuitos de las empresas distribuidoras de electricidad fueron afectados hoy por un evento en línea de transmisión que afectó plantas generadoras de AES Dominicana, provocando un déficit temporal en la oferta de energía.

Pasada la 1:00 de la tarde de este martes, la situación se normalizó.

Edesur, Edenorte y Edeeste informan que el incidente impactó el servicio de distribución de la electricidad, situación que está siendo superada.

Las empresas distribuidoras de electricidad presentan excusas a los usuarios por las molestias que esto pueda causar y agradecen la comprensión frente al imprevisto originado.

