La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) informó que este sábado 20 de septiembre realizará trabajos de mantenimiento en la línea de distribución de agua potable ubicada en las avenidas Máximo Gómez esquina John F. Kennedy, del Distrito Nacional.

Los sectores que estarían recibiendo el servicio de manera parcial se encuentran el ensanche Luperón, Zona Colonial, Gascue, Zona Universitaria, Villa Francisca, Miraflores y Don Bosco. También Naco, Piantini y Serrallés.

La institución explicó que sus brigadas reemplazarán una válvula de 30 pulgadas para mejorar la eficiencia del suministro de agua en el Gran Santo Domingo.

Minimizar taponamientos

Estas labores están bajo la coordinación del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) y la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), con el propósito de minimizar el impacto en y taponamientos en la zona a fin de garantizar que los trabajos se desarrollen en orden.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

En ese sentido, especificó que las ejecuciones en la intercepción vial a cargo de la Dirección de Operaciones están programadas para evitar interrupciones del suministro en localidades aledañas.

No obstante, indicó que, en caso de presentarse alguna eventualidad que obligue a prolongar los trabajos hasta el domingo, podrían verse impactados varios sectores del Distrito Nacional.

La CAASD puntualizó en una nota de prensa que mantiene desplegadas brigadas especializadas que trabajarán de manera continua para cumplir con el cronograma. El mismo establece que las labores iniciarán a las 8:00 de la mañana y finalizarán a las 12:00 de la medianoche.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más