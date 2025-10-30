Un día después de la operación policial con más muertos en la historia de Brasil, el país sudamericano recoge las primeras certezas y se plantea preguntas sobre esta acción contra el grupo narco Comando Vermelho en las favelas de Río de Janeiro.
Con un balance oficial de 119 muertos, de los cuales cuatro eran policías, el megaoperativo en las barriadas pobres de Alemao y Penha mostró la cara más violenta de la ciudad postal brasileña.
Sin embargo, la Defensoría Pública ha contabilizado 132 decesos.
1 de 11 | ATENCIÓN EDITORES: CONTENIDO GRÁFICO EXPLICITO AME3043. RÍO DE JANEIRO (BRASIL), 29/10/2025.- Personas observan cuerpos sin vida en una calle este miércoles, en Río de Janeiro (Brasil). Al menos 40 cuerpos sin vida fueron encontrados por los habitantes de las favelas de Río de Janeiro que ayer fueron escenario de una letal operación policial y fueron colocados por los vecinos en una plaza del barrio de Penha, según pudo confirmar EFE, que acompañó el rescate de algunos de los cadáveres. EFE/ Antonio Lacerda 2 de 11 | ATENCIÓN EDITORES: CONTENIDO GRÁFICO EXPLICITO AME3043. RÍO DE JANEIRO (BRASIL), 29/10/2025.- Personas observan cuerpos sin vida en una calle este miércoles, en Río de Janeiro (Brasil). Al menos 40 cuerpos sin vida fueron encontrados por los habitantes de las favelas de Río de Janeiro que ayer fueron escenario de una letal operación policial y fueron colocados por los vecinos en una plaza del barrio de Penha, según pudo confirmar EFE, que acompañó el rescate de algunos de los cadáveres. EFE/ Antonio Lacerda 3 de 11 | ATENCIÓN EDITORES: CONTENIDO GRÁFICO EXPLICITO AME3085. RÍO DE JANEIRO (BRASIL), 29/10/2025.- Una mujer llora frente a cuerpos sin vida en una calle este miércoles, en Río de Janeiro (Brasil). La operación policial lanzada el martes en Río de Janeiro, la más letal de la historia de la ciudad brasileña, dejó 132 muertos, entre ellos cuatro agentes, informó este miércoles a EFE la Defensoría Pública regional.EFE/ André Coelho 4 de 11 | ATENCIÓN EDITORES: CONTENIDO GRÁFICO EXPLICITO ACOMPAÑA CRÓNICA: BRASIL DROGAS AME3085. RÍO DE JANEIRO (BRASIL), 29/10/2025.- Fotografía de cuerpos sin vida en una calle este miércoles, en Río de Janeiro (Brasil). El megaoperativo del martes, en el que participaron 2.500 agentes, tenía como objetivo detener a cabecillas del Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales mas antiguas y peligrosas de Rio. EFE/ André Coelho 5 de 11 | ATENCIÓN EDITORES: CONTENIDO GRÁFICO EXPLICITO ACOMPAÑA CRÓNICA: BRASIL DROGAS AME3085. RÍO DE JANEIRO (BRASIL), 29/10/2025.- Una mujer llora frente a un cuerpo sin vida en una calle este miércoles, en Río de Janeiro (Brasil). El megaoperativo del martes, en el que participaron 2.500 agentes, tenía como objetivo detener a cabecillas del Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales mas antiguas y peligrosas de Rio. EFE/ André Coelho 6 de 11 | ATENCIÓN EDITORES: CONTENIDO GRÁFICO EXPLICITO ACOMPAÑA CRÓNICA: BRASIL DROGAS AME3085. RÍO DE JANEIRO (BRASIL), 29/10/2025.- Personas bajan de un vehículo cuerpos sin vida este miércoles, en Río de Janeiro (Brasil). El megaoperativo del martes, en el que participaron 2.500 agentes, tenía como objetivo detener a cabecillas del Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales mas antiguas y peligrosas de Rio. EFE/ André Coelho 7 de 11 | FOTODELDÍA ATENCIÓN EDITORES: CONTENIDO GÁFICO EXPLICITO AME3085. RÍO DE JANEIRO (BRASIL), 29/10/2025.- Fotografía aérea de cuerpos sin vida este miércoles, en una calle de Río de Janeiro (Brasil). La operación policial lanzada el martes en Río de Janeiro, la más letal de la historia de la ciudad brasileña, dejó 132 muertos, entre ellos cuatro agentes, informó este miércoles a EFE la Defensoría Pública regional. EFE/ Renato Spyrro 8 de 11 | ATENCIÓN EDITORES: CONTENIDO GRÁFICO EXPLICITO ACOMPAÑA CRÓNICA: BRASIL DROGAS AME3085. RÍO DE JANEIRO (BRASIL), 29/10/2025.- Personas bajan de un vehículo cuerpos sin vida este miércoles, en Río de Janeiro (Brasil). El megaoperativo del martes, en el que participaron 2.500 agentes, tenía como objetivo detener a cabecillas del Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales mas antiguas y peligrosas de Rio. EFE/ André Coelho 9 de 11 | ATENCIÓN EDITORES: CONTENIDO GRÁFICO EXPLICITO ACOMPAÑA CRÓNICA: BRASIL DROGAS AME3085. RÍO DE JANEIRO (BRASIL), 29/10/2025.- Personas observan cuerpos sin vida en una calle este miércoles, en Río de Janeiro (Brasil). El megaoperativo del martes, en el que participaron 2.500 agentes, tenía como objetivo detener a cabecillas del Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales mas antiguas y peligrosas de Rio. EFE/ André Coelho 10 de 11 | ATENCIÓN EDITORES: CONTENIDO GRÁFICO EXPLICITO AME3085. RÍO DE JANEIRO (BRASIL), 29/10/2025.- Personas acomodan cuerpos sin vida en una calle este miércoles, en Río de Janeiro (Brasil). La operación policial lanzada el martes en Río de Janeiro, la más letal de la historia de la ciudad brasileña, dejó 132 muertos, entre ellos cuatro agentes, informó este miércoles a EFE la Defensoría Pública regional.EFE/ André Coelho 11 de 11 | ATENCIÓN EDITORES: CONTENIDO GRÁFICO EXPLICITO AME3043. RÍO DE JANEIRO (BRASIL), 29/10/2025.- Personas observan cuerpos sin vida en un vehículo este miércoles, en Río de Janeiro (Brasil). Al menos 40 cuerpos sin vida fueron encontrados por los habitantes de las favelas de Río de Janeiro que ayer fueron escenario de una letal operación policial y fueron colocados por los vecinos en una plaza del barrio de Penha, según pudo confirmar EFE, que acompañó el rescate de algunos de los cadáveres. EFE/ Antonio Lacerda
Sigue todas las noticias de Acento en Google News
Sigue todas las noticias de Acento en WhatsApp