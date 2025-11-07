La Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos ordenó una reducción del 4 % en las operaciones de vuelo programadas a partir de este viernes, debido al cierre parcial del gobierno estadounidense.

Aunque la medida podría extenderse hasta el 14 de noviembre y aumentar hasta un 10 %, República Dominicana no ha registrado cancelaciones de vuelos hasta el momento.

Así lo confirmó el presidente de la Junta de Aviación Civil (JAC), Héctor Porcella, quien explicó que la situación desde ya, genera retrasos en algunas operaciones aéreas.

Porcella señaló que la escasez de controladores aéreos es un problema que se viene arrastrando a nivel global, pero advirtió que el cierre del gobierno estadounidense impactará directamente las rutas hacia el país caribeño.

“Lamentablemente, vamos a tener demoras en los vuelos, especialmente en los aeropuertos de la costa este de Estados Unidos como Nueva York, Atlanta, Miami, Orlando, Nueva Jersey y Boston”, precisó el funcionario.

El titular del JAC indicó que no hay cancelaciones de vuelos hasta el momento.

Sin embargo, señaló que, estos retrasos podrían aumentar si la crisis política en Estados Unidos se prolonga, lo que afectaría al turismo, puesto que la medida coincide con la temporada alta turística en República Dominicana.

Hasta el momento, las aerolíneas mantienen sus operaciones regulares, aunque se recomienda a los pasajeros verificar sus itinerarios y mantenerse informados ante posibles cambios.

