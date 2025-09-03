La Alcaldía del Distrito Nacional y la Policía Nacional ejecutaron un amplio operativo para retirar a limpiavidrios y vendedores ambulantes de algunas de las intersecciones más concurridas de la capital.

El ayuntamiento explicó que la medida, encabezada por la Dirección de Defensoría y Uso de Espacios Públicos, y la Comandancia del Departamento C-1 de la Policía Nacional, forma parte de una política municipal sostenida que busca ordenar el espacio público, garantizar el libre tránsito y mejorar la seguridad ciudadana.

El operativo tuvo lugar en los siguientes puntos:

• Av. John F. Kennedy con Máximo Gómez

• Av. 27 de Febrero con Máximo Gómez

• Av. Abraham Lincoln con 27 de Febrero

• Av. Winston Churchill con 27 de Febrero

• Av. José Núñez de Cáceres

• Av. Sarasota

• Av. Máximo Gómez con Nicolás de Ovando

• Av. Leopoldo Navarro con San Martín

• Av. Independencia

José Aníbal Sanz Melo, de la Dirección de Defensoría y Uso de Espacios Públicos, detalló que tras la acción de las brigadas municipales y policiales, en estos lugares, donde antes era común encontrar limpiavidrios y vendedores ambulantes, ya no se observa su presencia.

A través de informe oficial, las autoridades explicaron que solo se detectó un vendedor informal, el cual fue retirado de inmediato.

En ese sentido, los uniformados advirtieron que se mantendrá vigilancia permanente en las zonas intervenidas para evitar que las prácticas irregulares retornen.

El teniente coronel explicó que este operativo responde a una estrategia integral de recuperación del espacio público, que incluye la protección de peatones y conductores, así como la prevención de incidentes en las vías.

“Se trata de garantizar orden y seguridad en nuestras calles, escuchando las denuncias de los ciudadanos y actuando de manera firme pero responsable”, aseguró el director.

