Residentes de los sectores Mi Hogar, calle Juan de los Santos (Interior 1), Urbanización Mendoza Primero y zonas aledañas en Santo Domingo Este, denunciaron este lunes "una grave escasez" de agua potable que afecta a la comunidad desde hace más de tres semanas.

Según testimonios de los afectados, el servicio de agua ha dejado de llegar por completo, lo que ha obligado a muchas familias a recurrir a la compra de camiones cisterna, cuyo costo supera los RD$ 1,000 por camión, una situación insostenible para muchos hogares.

A pesar de que han reportado la problemática a las autoridades competentes, la respuesta que han recibido es que la zona presenta “baja presión de agua”.

Sin embargo, los residentes alegan que "no se trata de un problema de presión, sino de una total ausencia del servicio".

Los comunitarios hacen un llamado enérgico a la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) y a las autoridades municipales para que se investigue y se resuelva la situación con prontitud, ya que la falta de agua afecta la higiene, la salud y la calidad de vida de cientos de familias en el área.

