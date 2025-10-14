El Gobierno de República Dominicana y la empresa NVIDIA acordaron este martes "acelerar la implementación" de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (ENIA), con el fin de fortalecer la soberanía tecnológica del país.

El acuerdo, denominado "Memorando de Entendimiento" (MOU), fue firmado por el Ministerio de la Presidencia y NVIDIA, líder mundial en computación acelerada e inteligencia artificial, durante un acto en Santo Domingo.

El convenio busca consolidar un marco estratégico que garantice la soberanía digital mediante el alojamiento local de datos y modelos de inteligencia artificial.

También procura impulsar la innovación tecnológica en sectores como salud, educación, transporte, seguridad pública, finanzas y turismo.

Entre las prioridades figura el fortalecimiento de la infraestructura digital, la formación de talento local y la aplicación de soluciones basadas en inteligencia artificial.

Asimismo, se proyecta la creación de un Centro de Excelencia en Inteligencia Artificial como espacio educativo y de divulgación tecnológica abierto a ciudadanos, estudiantes y visitantes.

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, afirmó que la alianza “representa un paso decisivo para consolidar a República Dominicana como un centro regional de tecnología e inteligencia artificial”.

Con esta cooperación, el Gobierno busca posicionar al país como un hub regional de innovación y atraer inversión internacional en el ámbito tecnológico.

