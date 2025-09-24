El presidente Luis Abinader destacó este miércoles los avances alcanzados por el país en estabilidad institucional, reducción de la pobreza y atracción de inversiones extranjeras en sectores como turismo, zonas francas, dispositivos médicos y cigarros, consolidando una de las economías de mayor crecimiento en América Latina, en la Cumbre Concordia 2025, en un diálogo titulado “A Conversation with H.E. Luis Abinader, President of the Dominican Republic”, desarrollado en el escenario East Stage bajo el eje Democracia, Seguridad y Riesgo Geopolítico.

“El gran logro de República Dominicana es que hemos avanzado en crecimiento económico, pero también en justicia social, reduciendo la pobreza y garantizando instituciones democráticas fuertes e independientes. Ese equilibrio es lo que nos ha dado estabilidad y paz social”, expresó Abinader.

El mandatario también se refirió a la situación en Haití, reiterando que la comunidad internacional no puede permanecer indiferente ante la violencia de las bandas armadas en el vecino país. Señaló que “no se trata de negociación, sino de enfrentar y derrotar a esos grupos con la fuerza de la comunidad internacional, para liberar al pueblo haitiano y permitirle iniciar un camino de desarrollo”.

La sesión fue conducida por Nicholas Logothetis, cofundador y presidente del Consejo de Concordia, quien afirmó que el liderazgo de República Dominicana en materia de democracia y seguridad ofrece una lección valiosa para toda América Latina. "Su modelo de diálogo político y apertura al mundo es un referente en la región”, manifestó.

La participación del presidente Abinader en Concordia 2025 reafirma el posicionamiento internacional de República Dominicana como un país que combina desarrollo económico con estabilidad política, proyectando una voz de liderazgo en los grandes debates globales sobre democracia, seguridad y cooperación internacional.

