Desde la semana pasada, República Dominicana atraviesa el período de temperaturas extremas más intenso del año, que se extenderá hasta finales de octubre, según el meteorólogo Jean Suriel en su cuenta de X.

Hoy, el país se encuentra bajo la influencia de la nube de polvo del Sahara número 15, con un aumento significativo del calor sofocante entre 11 AM y 4 PM, generando una sensación térmica de 40°C a 45°C.

Los vientos húmedos provenientes del Mar Caribe intensifican las temperaturas altas, típicas de la temporada de verano en la región.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Los procesos alérgicos podrían agravarse en las próximas 24 horas debido a la presencia de partículas africanas, que se mantendrán hasta la tarde de mañana viernes.

Para el fin de semana, la disminución del evento sahariano permitirá un aumento de las precipitaciones en gran parte del país, con la llegada de la onda tropical número 29 y el tránsito de un disturbio atmosférico al noreste del Caribe, que podría evolucionar a depresión o tormenta.

La nube sahariana número 16 se prevé para la madrugada del lunes, permaneciendo hasta la tarde del martes, mientras la temporada sahariana en República Dominicana finalizará en la última semana de septiembre.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más