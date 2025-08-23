El Ministerio de Relaciones Extereiores (Mirex) condenó el atentato terrorista que sucedió en Cali, Colombia, el pasado 21 de agosto.
"El Gobierno de República Dominicana expresa su más profunda condena al brutal atentado terrorista perpetrado en Cali el 21 de agosto de 2025, el cual cobró la vida de seis civiles inocentes", expresó Cancillería en una publicación a través de la red social X.
Agregó que estos actos no tienen espacio alguno en una sociedad democrática.
"Nos solidarizamos con las víctimas, sus familias y con el pueblo y gobierno colombiano, reafirmando nuestro compromiso con la paz y el respeto a los Derechos Humanos", acotó República Dominicana.
