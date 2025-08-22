El director general de la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA), José R. Gonell Cosme, calificó como un hecho trascendental la puesta en marcha en el país del Repertorio Dominicano (Reperdom) (https://reperdom.com), plataforma web que, según dijo, otorga mayor valor y proyección internacional a las obras de los creadores dominicanos.

“Con esta herramienta, la industria musical dominicana da un salto al futuro. Se trata de una plataforma digital que promete cambiar las reglas del juego para los autores y compositores del país”, expresó Gonell Cosme, durante la presentación este miércoles 20 de septiembre en el Hotel Catalonia.

Refirió que en su participación reciente durante un panel de la Oficina Nacional de Derecho de Autor de la (OMPI) en Indonesia, expuso sobre la iniciativa de las sociedades de autor con el concurso de la ONDA, de crear Reperdom, y que los panelistas y asistentes se impresionaron con esa novedad.

Abierto y global

Reperdom es un directorio en línea, gratuito y de acceso global, creado especialmente para los autores dominicanos. Está dirigido también a productores, arreglistas y editores musicales de cualquier parte del mundo, con el objetivo de centralizar y difundir las obras de los creativos nacionales.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

En la plataforma, cualquier interesado puede consultar, escuchar y contactar directamente a los autores. Cantantes, productores internacionales, directores de cine en busca de bandas sonoras o cualquier persona interesada en la música dominicana podrán acceder a las obras sin necesidad de intermediarios.

Los autores, a su vez, podrán subir a Reperdom todo su repertorio, ya sea inédito o previamente grabado. Además, contarán con un enlace directo a la página oficial de la ONDA (www.onda.gob.do) para registrar sus creaciones y garantizar sus derechos morales y patrimoniales.

Presentación oficial

Reperdom fue presentado este miércoles por las Sociedades de Gestión Colectiva de Derecho de Autor, en un acto encabezado por sus principales directivos y el propio director de la ONDA, acompañado por Lucía Castillo, encargada del Departamento de Sociedades de Gestión y Derechos Conexos, y Esther Vásquez, encargada del Departamento de Tecnología de la institución.

En la actividad también participaron Pochy Familia, en representación de la Sociedad Dominicana de Artistas, Intérpretes y Ejecutantes (SODAIE), y Valerio de León, presidente de la Sociedad General de Autores, Compositores y Editores Dominicanos de Música (SGACEDOM).

Además de SGACEDOM y SODAIE, la Entidad de Gestión Colectiva de Arreglistas Musicales (EGECAM) y la ONDA, a través de su Departamento de Tecnología, colaboraron en la iniciativa. La plataforma fue desarrollada por estudiantes del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), quienes explicaron en detalle su funcionamiento durante el lanzamiento.

“Esta herramienta es mucho más que un simple directorio: es un puente tecnológico que conecta a los autores dominicanos con el mundo, facilitando que su creatividad sea visible y accesible como nunca antes”, destacó Gonell Cosme.

Compromiso con los derechos de autor

Con este lanzamiento, las entidades gestoras de derechos de autor reafirmaron su compromiso con la Ley 65-00 y con el impulso de una industria musical más justa, moderna y competitiva.

El evento contó con una amplia asistencia de directivos, representantes de las instituciones involucradas y destacadas figuras del ámbito musical y cultural. Sin lugar a dudas, Reperdom se proyecta como un recurso invaluable para el futuro de la música dominicana.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más