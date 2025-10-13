La gerencia de Asociación Dominicana de Rehabilitación (Rehabilitación) informó que los 4,004 metros cuadrados destinados al nuevo local en Prados de la Caña fueron donados por el Ayuntamiento del Municipio de San Antonio de Guerra y no por BANDEX.

Rehabilitación señaló que, debido a un error, fue difundida una nota de prensa en la que se atribuía incorrectamente la donación directamente a BANDEX, según explicó la gerencia de Comunicación de Rehabilitación.

La corrección precisa que los terrenos fueron transferidos a uso institucional a partir de una permuta gestionada desde 2014 entre BANDEX y el Ayuntamiento.

El pasado 18 de julio, Rehabilitación, BANDEX y el Ayuntamiento firmaron un acuerdo marco que formalizó la cesión del terreno para la construcción del nuevo centro de servicios.

La organización anunció además el inicio de la venta de boletos del Sorteo Navideño, cuyos fondos se destinarán a la terminación y el equipamiento del nuevo local.

La nueva sede permitirá a Rehabilitación ampliar su presencia en la zona y ofrecer servicios especializados en salud física, inclusión educativa y rehabilitación integral a personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad.

Rehabilitación agradeció la comprensión del público y reiteró su compromiso con la transparencia y la difusión de información precisa.

