La Defensa Civil reportó que fue hallado, en el interior de una mochila, el cuerpo sin vida de un niño recién nacido, que habría sido lanzado al canal de riego Ulises Francisco Espaillat, en un barrio del distrito municipal Santiago Oeste.

“Siendo aproximadamente las 7:50 de la mañana del 16 de noviembre del presente año, las unidades de operaciones de la Defensa Civil de Santiago Oeste fueron informadas por ciudadanos sobre el hallazgo de una mochila en cuyo interior se encontraba un infante recién nacido”, afirmó el director de la Defensa Civil en Santiago, Francisco Arias.

Arias agregó que las brigadas fueron advertidas del cadáver en la mochila, luego de que fuera retirado del agua por los ciudadanos, quienes avisaron del caso.

“De inmediato, nuestra unidad de operaciones se presentó al lugar de los hechos para los procedimientos correspondientes, notificando de manera formal a la Policía Nacional, que asumió el control de la escena para realizar la investigación de lugar”, dijo Francisco Arias.

Máximo Laureano Periodista Periodista crítico e investigador con experiencias en diarios, radioemisoras y noticiarios de televisión. Del equipo de http://Acento.com.do . Ver más