La Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional dispuso este jueves la libertad del comunicador y 'youtuber' Rafael Guerrero, tras imponerle impedimento de salida del país y la colocación de un grillete electrónico.

Guerrero se encontraba detenido desde ayer en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva por orden del juez Franny González, quien dispuso la medida por no presentarse ante ese tribunal donde enfrenta una demanda por presunta difamación e injuria que le hizo el expresidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), Rolando Rosado Mateo.

La audiencia del caso estaba pautada para el miércoles, pero Rafael Guerrero no se presentó a tiempo. Más tarde, cuando llegó al edificio judicial, el magistrado ordenó su arresto, el cual fue ejecutado de inmediato. Su libertad se producirá tan pronto se le coloque el grillete.

Habrá una nueva audiencia mañana para determinar su puesta en libertad o mantenimiento en prisión.

