El Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de San Cristóbal condenó a 15 años de prisión a un hombre que mató a una mujer al dispararle en la cabeza con un arma de fuego ilegal, en un hecho ocurrido en el sector Las Flores de esa provincia en el año 2023, luego de que la víctima presentara una denuncia en su contra por abusar sexualmente de una hija de ella menor edad.

El condenado es Orlando Miguel Maríñez Angustia, quien deberá cumplir la sentencia en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Monte Plata, de acuerdo con un comunicado del Ministerio Público.

El ahora condenado también había sido sentenciado a cuatro años de prisión por el abuso sexual cometido contra la hija de la occisa, que presenta una condición especial. En ese proceso el Ministerio Público había solicitado una condena de 5 años de prisión.

Por la gravedad de los hechos en que perdió la vida la mujer, el Ministerio Público solicitó al tribunal que impusiera la pena máxima de 30 años de prisión contra Maríñez Angustia, quien cometió los hechos en presencia de dos adolescentes de 17 y 14 años de edad, así como de un niño de 7 años, hijos de la víctima.

El hecho ocurrió en fecha 16 de septiembre del año 2023, alrededor de las 10:05 de la noche, luego de que Maríñez Angustia se presentara a la vivienda de la mujer en el indicado sector, armado con una pistola, con la cual le realizó el disparo mortal.

Maríñez Angustia luego de cometer el hecho salió corriendo del lugar con el arma de fuego en las manos, hacia el municipio Baní, de la provincia Peravia, donde fue arrestado.

