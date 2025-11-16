El ingeniero Jhael Isa Tavárez designado hoy como el nuevo director ejecutivo de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET), en sustitución de Rafael Santos Pérez, tiene una trayectoria estrechamente vinculada al desarrollo del transporte masivo.

Isa, hasta la fecha, se desempeñaba como director ejecutivo del Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo (FITRAM), desde donde supervisó proyectos clave como el Monorriel y el Teleférico de Santiago, así como las líneas 1, 2 y 3 del Teleférico de Santo Domingo, componentes fundamentales del Sistema Integrado de Transporte.

Es ingeniero civil egresado del INTEC y posee una maestría en Ingeniería de Transporte del Rensselaer Polytechnic Institute (RPI), en Nueva York, obtenida mediante la prestigiosa beca Fulbright. Actualmente cursa un doctorado en Sistemas de Ingeniería Civil, con concentración en Transporte, en la Universidad Politécnica de Madrid (UPM).

Desde el Ministerio de la Presidencia donde ha trabajado por más de una década ha impulsado iniciativas estratégicas de movilidad y coordinado la ejecución de proyectos de infraestructura orientados a la modernización del transporte público. Su experiencia incluye consultorías especializadas y participación activa en foros y conferencias internacionales sobre movilidad sostenible.

El ingeniero ha sido señalado como una de las figuras técnicas más influyentes en la transformación del transporte masivo en el país, aportando una visión centrada en la sostenibilidad y la integración de modelos de movilidad alineados con estándares internacionales.

