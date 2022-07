Qué pasaría si JetBlue dejara de operar en República Dominicana

Aunque la propuesta del presidente de la Cámara de Diputados de solicitar al gobierno en cese de operaciones de JetBlue en el país por supuestos maltratos contra dominicanos es inviable, aunque el planteamiento de posibles sanciones a la compañía sí sería correcto.

Así lo manifestó Luis José Chávez, asesor de comunicación del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), explicando que la salida JetBlue afectaría en gran medida el turismo dominicano, ya que es la principal línea aérea que conectaa República Dominicana con Estados Unidos, uno de los principales mercados turísticos del país.

"Yo no creo que esa propuesta de Alfredo Pacheco sea viable, sea materializable, porque más del 99 por ciento de los turistas que llegan al país es por vía aérea. En consecuencia, el país realmente tiene que hacer todo lo necesario para preservar y crear todas las condiciones para que vaya creciendo de manera sostenible la industria turística", indicó.

Sin embargo, dijo que, ciertamente, desde hace mucho tiempo los usuarios de los servicios de JetBluese han quejado "por el maltrato y el descuido" con que se manejan las relaciones con los clientes.

"La verdad es que esa iniciativa ha tenido la virtud de llamar la atención, y por lo menos, probablemente generar algunas acciones rectificadoras, ya sea adoptadas por autoridades que tienen que ver con la regulación del sector aeronáutico, o ya sea por la propia línea aérea", precisó.

Luis José Chávez, dirigente del PRM. Foto: Mery Ann Escolástico. Acento.com.do

Comentó que las autoridades tienen en sus manos las facultades para tomar medidas disciplinarias en contra JetBlue, que es una línea aérea de bajo costo, "lo que implica que quizás no tenga la calidad del servicio de otras líneas con una categoría de bajo costo. Pero el hecho de que ser una aerolínea de bajo costo no le da licencia para maltratar a los usuarios de ese servicio y para no cuidar la atención al servicio al cliente".

Al respecto, el presidente de la Junta de Aviación Civil (JAC), José Marte Piantini, informó que el tema de JetBlue será tratado en la próxima reunión del pleno de la entidad.

En relación a denuncias de ciudadanos, sumadas a reacciones del Presidente de @DiputadosRD, @Pachecoalfredoo, y los diputados @rrestituyo @NorbertoRodPRM, @adelysolivares3 y @RaCeballo, informamos que este tema será incluido en la próxima sesión del pleno de la @JAC_RD https://t.co/8tRu2jCrmv — Marte Piantini (@MartePiantini) July 25, 2022

Lo que pedirá Alfredo Pacheco

Este lunes, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, dijo que pedirá "por escrito" al Gobierno que cancele la licencia de operación de la aerolínea estadounidense JetBlue por el supuesto maltrato que ofrece a los dominicanos.

Indicó que el sábado y domingo pasado pudo "palpar en carne propia" los presuntos abusos que comete JetBlue los que calificó de "tétricos".

El legislador narró durante la sesión de este lunes en la Cámara de Diputados, que viajó a Puerto Rico el sábado en uno de los aviones de esa aerolínea a cumplir con un compromiso de un organismo legislativo regional.

Afirmó que su vuelo estaba programado para partir del Aeropuerto Internacional de las Américas a las 2.00 de la tarde del sábado pasado y que finalmente despegó tres horas y media después, además de que la aerolínea cambió en cinco oportunidades la puerta de abordaje.

"Recibimos todos los pasajeros un trato horrible, nos trataron como vacas, chivos, con una descortesía tremenda, (la tripulación) nunca hablaron en español y el avión estaba en muy malas condiciones", aseguró Pacheco