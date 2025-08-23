Representantes del Congreso, autoridades municipales y organizaciones de productores agropecuarios se reunieron en el municipio de Constanza con el ministro de Agricultura, Limber Cruz, y el director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, con el objetivo de abordar la situación de la mano de obra extranjera empleada en actividades agrícolas.

Durante la reunión en la sala capitular municipal, los productores se quejaron de que las interdicciones migratorias están generando escasez de mano de obra haitiana para la siembra y recolección de productos como hortalizas, frutas, flores, papas, ajos y otros rubros agrícolas.

Se planteó la necesidad de que las autoridades busquen una solución al problema, al tiempo que se solicitó al director de Migración permitir que los trabajadores haitianos continúen realizando sus labores hasta que se encuentre una salida adecuada.

En tal sentido, Lee Ballester les respondió que la DGM es un organismo operativo regido por la ley 285-04, que el problema migratorio es un tema de seguridad nacional, que impacta también la seguridad ciudadana y el medioambiente, que está obligado al cumplimiento de la ley migratoria por lo que continuarán realizando operativos de interdicción y que dentro del plan estratégico institucional se contempla la apertura de oficinas de interdicción en Constanza y Jarabacoa por la importancia de esa zona y de acuerdo al mandato recibido del presidente Luis Abinader y las disposiciones del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional.

Expuso, asimismo, que las decisiones aplicadas solo afectan a los extranjeros en condición migratoria irregular y que el tema se está abordando con responsabilidad, humanidad y transparencia, para garantizar que el país preserve el clima de paz, estabilidad social, política y económica existente.

“Toca a la ciudadanía colaborar para que este plan se lleve a cabo con eficiencia y profundidad, porque debemos gestionarlo con éxito ante los niveles de riesgos y amenazas que nos generan los acontecimientos, particularmente la inseguridad social y política del nuestro vecino Estado haitiano”, expresó el funcionario y alto militar.

En el encuentro, además de los titulares de Agricultura y la DGM, participaron Francisco A. Marte, alcalde de Constanza; José A. Victoriano, presidente de la Sala Capitular; Gabriela Abreu, diputada; Belkis Victoriano, Vicealcaldesa; Juanito Luna, exalcalde y productor agrícola, y Freddy Castillo, regidor del municipio de Tireo.

También Wadi Brea, representante del Consejo de Gestión Presidencial; General de Brigada Piloto Juan C. Vicente Pérez, FARD, y el coronel Manuel Carrasco, director de Inteligencia y de control Migratorio de la DGM, respectivamente. Las organizaciones de productores que estuvieron representadas fueron la Asociación Hortícola, la Asociación de Tireo y la Unión Nacional de Productores Agropecuarios.