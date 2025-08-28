La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, expuso este jueves la necesidad de que en el país, al igual que en toda América Latina y el Caribe, se fortalezca que la justicia proteja a las víctimas y gestione una "reparación oportuna de daños".

Reynoso abogó, además, por que los tribunales tutelen más a las víctimas en su dimensión de sujeto procesal, informó el Ministerio Público en un comunicado.

"Nosotros nos olvidamos que las víctimas existen y que son un sujeto procesal, no de un nivel inferior", indicó la procuradora general.

Reynoso indicó, en este sentido, que muchos libros y artículos que fueron escritos en América Latina se enfocaron sobre la base de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad, imputadas o acusadas en un proceso, "sin considerar los derechos de las víctimas".

Para la procuradora general, "América Latina tiene una deuda histórica con las víctimas".

"La reparación no existe en América Latina como una figura. Y cuando vamos a buscar jurisprudencia de reparación y doctrina de reparación, es casi nula", señaló.

Reynoso explicó el tema en su partición como invitada del Poder Judicial en un panel jurídico junto al costarricense Juan Carlos Astúa Jaime, director de proyectos del National Center for State Courts, y el colombiano Gerardo Andrés Hernández Montes, director ejecutivo de Transparencia por Colombia.