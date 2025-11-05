Un juez del Departamento de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago impuso tres meses de prisión preventiva al ciudadano Alexander Ramón Peña Henríquez, investigado por presunta violación a las leyes 136-06, sobre protección de niños, niñas y adolescentes, y 137-07, sobre trata de personas.

La medida de coerción también incluye tres meses de reclusión para Luisa Estfrent, de nacionalidad haitiana, quien habría ofrecido a una menor de entre ocho y diez años de edad a Peña Henríquez, según un video difundido en plataformas de redes sociales.

Peña Henríquez se entregó a las autoridades con la mediación del médico y exministro de Salud Pública Plutarco Arias, el 28 de octubre de 2025, según informó la Policía en Santiago, luego de que se propagara el video.

De acuerdo con las autoridades, el imputado Peña Henríquez habría ofrecido entre RD$ 15,000 y RD$ 20,000 a Estfrent a cambio de gestionar la entrega de una menor de edad.

“Los imputados enfrentan cargos por presunta violación de los artículos 334 y 410 del Código Penal Dominicano, modificados por la Ley 24-97; el artículo 396 de la Ley 136-03, sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes; y la Ley 137-07, sobre Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, en perjuicio del Estado dominicano”, se lee en una nota enviada por las autoridades de manera oficial.

De manera extraoficial, se ha manejado la información de que Peña Henríquez es dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), aunque el liderazgo de la organización en Santiago no se ha referido al tema de manera pública.

