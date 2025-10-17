Un tribunal de Santo Domingo Oeste impuso tres meses de prisión preventiva a un hombre imputado por abuso sexual y tentativa de homicidio contra una adolescente de 15 años a la que llevó a caer de un cuarto piso, el pasado 29 de septiembre, en el sector Pantoja.

Se trata de Jacinto Jesús López Terrero, quien deberá cumplir prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, en la provincia San Cristóbal.

Durante la audiencia, el fiscal litigante Argenis Gutiérrez indicó que las investigaciones señalan que el imputado citó a la víctima a su apartamento y, una vez solos, procedió a golpearla y a abusarla sexualmente.

También, añadió, que la adolescente trató de huir por el balcón del cuarto piso, pero el agresor le retiró las manos de la verja, provocando que cayera desde esa altura.

El expediente, instrumentado por la fiscal Indira Sención, detalló que la evaluación médica practicada a la víctima por el departamento de medicina legal, reveló que la misma presenta traumas contusos múltiples en distintas partes del cuerpo.

De manera provisional, el Ministerio Público ha otorgado a los hechos la calificación jurídica de violación a los artículos 331, 2, 95 y 304 del Código Penal dominicano, así como la violación al artículo 396, literales A, B y C, de la Ley 136-03, que crea el Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.

