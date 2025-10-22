A causa de los efectos de la tormenta tropical Melissa, casi medio centenar de personas están albergadas en dos centros colectivos con la finalidad de preservar sus vidas, reveló el subdirector ejecutivo de la Defensa Civil, Bernardo Rodríguez.

"La Defensa Civil administra dos albergues que fueron activados de manera preventiva y ante los efectos de la tormenta tropical Melissa, que se espera continúe dejando precipitaciones intensas en gran parte del país, de forma especial en la zona costera caribeña", indicó la institución de protección civil en un comunicado.

Según Rodríguez, diez personas están albergadas en el Estadio Hermanos Suárez en la provincia de San Juan y otras 32 en el Centro Tecnológico Sabaneta, en la provincia de Santiago Rodríguez.

A su vez, instituciones como los Comedores Económicos, Supérate y la Policía Nacional trabajan en garantizar seguridad, alimentación y otras necesidades.

La Defensa Civil se mantiene en el terreno "supervisión constante de zonas vulnerables, perifoneos preventivos, corte y poda de árboles y participando en las reuniones de los Comités de Prevención, Mitigación y Respuesta (CPMR), junto a las gobernadoras, quienes los encabezan a nivel provincial, y a los alcaldes a nivel municipal, en las localidades bajo alerta".

Asimismo, la institución recomendó a la población que habita en zonas vulnerables mantenerse atenta a las informaciones oficiales de los organismos de protección civil y evitar desplazamientos innecesarios mientras persistan los efectos del fenómeno.

El país sigue en alerta este miércoles por la tormenta tropical, que se mueve lentamente, según señalaron las autoridades locales, las cuales prevén abundantes lluvias para mañana jueves a causa del fenómeno.

El director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Juan Manuel Méndez, indicó este miércoles que la población "debe permanecer en casa por un tema de seguridad".

Según el COE se podrían sobrepasar los 300 milímetros de lluvias en puntos del país caribeño, tanto el modelo de pronóstico europeo como el americano "se han acoplado y siguen señalando que las precipitaciones podrían ocurrir en la madrugada del jueves y todo el día", indicó

Méndez advirtió que existe la posibilidad de que las precipitaciones se extiendan hasta el próximo viernes, "por lo que se mantienen las medidas" adoptadas "para que la población no se arriesgue".

Ante este panorama, declaró 24 provincias en alerta, ocho en roja a las que se les suma el Distrito Nacional, trece en amarilla y tres en verde, debido a esta tormenta tropical, que se localiza a unos 485 kilómetros al sur/suroeste de Puerto Príncipe (Haití), informó este miércoles la institución.

