El presidente de la República, Luis Abinader, anunció la intervención y remozamiento de la zona del mercado Hospedaje Yaque y la construcción del proyecto Mirador del Yaque en el barrio Nueva York Chiquito, ubicado entre la avenida Circunvalación Sur y el río Yaque, en el sector de Nibaje.

Para estas obras orientadas a la recuperación de estos espacios públicos, el mandatario anunció que se ya se dispuso de una primera partida de RD$ 658 millones, dinero del Presupuesto Complementario, que está a disposición de la administración municipal.

“El Hospedaje Yaque es un clamor de décadas, aquí se mueve la economía de cientos de pequeños y medianos comerciantes, así como de agricultores de toda la región que vienen a vender sus productos. Siempre dije que las grandes obras las haría el Gobierno central y que las pequeñas y medianas las haríamos acompañados del Ayuntamiento, y eso es lo que estamos cumpliendo hoy”, expresó el presidente Abinader, en un acto breve en el mercado.

De los RD$ 658 millones, el 70 % será destinado para la intervención del mercado Hospedaje Yaque y otra parte el barrio Nueva York Chiquito, que sería convertido en un parque.

“Queremos que sea una solución integral y participativa”, reiteró el mandatario.

El gobernante proyectó que, si el proceso de licitación inicia en el plazo de un mes y la ejecución avanza de forma eficiente, el Hospedaje Yaque estaría listo para el primer trimestre de 2027.

