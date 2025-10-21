Las organizaciones convocantes del Foro para la Articulación de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos informa que debido a las condiciones climáticas actuales, el evento ha sido reprogramado para el miércoles 12 de noviembre de 2025, en horario de 9:00 a. m. a 5:00 p. m., en la ciudad de Santo Domingo.

La decisión fue tomada de manera conjunta con las organizaciones que conforman la Alianza de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de la República Dominicana, con el objetivo de garantizar la seguridad y el bienestar de todas las personas participantes.

La Alianza es una iniciativa colectiva organizada por Proyecto Anticanon, La Ceiba, Centro. Montalvo, el Movimiento Sociocultural para los Trabajadores Haitianos (Motscha), Acento y Más Derechos, espacio articulado por la Fundación Friedrich Ebert (FES) junto a Ciudad Alternativa, el Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF) y el Centro Integral para el Desarrollo Local (CIDEL).

El Foro busca fortalecer la articulación entre personas y organizaciones defensoras de derechos humanos en el país, promover estrategias colectivas de protección y potenciar el intercambio de experiencias frente a los desafíos que enfrentan.

La Alianza de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de la República Dominicana exhorta a todas las personas y organizaciones interesadas a dar seguimiento a su perfil de Instagram: @AlianzaDefensoresRD, donde estarán ofreciendo más detalles sobre la programación del Foro.

