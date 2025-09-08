La Policía Nacional, a través de la Dirección de Policía Cibernética (DICAT) y la Dirección Central de Investigación (Dicrim), arrestó a Marlon José Pérez, acusado de beneficiarse con 36,500 pesos depositados en su cuenta bancaria, fruto de una estafa cometida mediante la aplicación WhatsApp.

Según la denuncia, los estafadores se hicieron pasar por amigos de la víctima y le prometieron enviarle una caja que contendría 18 celulares, un tanque y una maleta, a cambio de un pago en efectivo.

Sin embargo, tras realizar la transacción, la ciudadana nunca recibió los artículos y descubrió que había sido engañada.

El arresto de Pérez se efectuó en la avenida Bartolomé Colón de Santiago, en virtud de la orden judicial No. 0029-MARZO-2024, emitida por la jueza coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional.

De acuerdo con el informe preliminar, el dinero producto de la estafa fue depositado en la cuenta bancaria del detenido, lo que lo vincula directamente con el caso denunciado el 17 de abril de 2023.

El apresado será presentado ante el Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

