La Policía Nacional, en Santiago, notificó el apresamiento de un hombre identificado como José Rafael Sosa Sosa (Alexis el Cacú), de 49 años de edad, señalado como responsable del robo de cables y tuberías del sistema de climatización de la Catedral Santiago Apóstol.

Las autoridades policiales informaron que actuaron tras una denuncia del sacerdote Regino Alfonso Collado Gutiérrez, quien habría reportado el robo el 10 de octubre de 2025.

De acuerdo con el informe, el detenido habría sustraído componentes metálicos del sistema, lo que provocó daños significativos en los equipos de climatización de la sede de la Arquidiócesis de Santiago.

Según la nota de la Policía, el detenido habría admitido su responsabilidad en el hecho.

“También reveló que vendió las piezas de bronce y los cables en una metalera ubicada en el sector Villa Rosa I”, se lee en el reporte policial.

Se informó que el presunto delincuente será remitido al Ministerio Público en las próximas horas para los fines legales correspondientes.

Máximo Laureano Periodista Periodista crítico e investigador con experiencias en diarios, radioemisoras y noticiarios de televisión. Del equipo de http://Acento.com.do . Ver más