La Policía Nacional informó que fue recapturado el recluso Jeison Alexis Moreno, alias Copita, condenado a 30 años de prisión por triple homicidio y que se había fugado en complicidad con su pareja sentimental.

En un comunicado, la institución del orden manifestó que, mediante una labor de inteligencia operacional desarrollada por el Departamento de Búsqueda de Prófugos y Rebeldes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) se activó la búsqueda del condenado tras su fuga.

Añadió que durante el proceso de investigación e inteligencia se detuvieron cinco personas señaladas como parte de una asociación de malhechores que actuó en complicidad con la pareja sentimental del condenado para orquestar su escape.

Durante la captura le fue incautado un pasaporte venezolano con su foto y otra identidad.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

De acuerdo con los reportes investigativos, la red criminal utilizó para materializar la fuga la renta de cuatro vehículos tipo yipeta, un apartamento tipo Airbnb y una habitación en un hotel del Distrito Nacional, con la finalidad de ocultar los movimientos del prófugo y facilitar su desplazamiento.

El reapresado fue puesto bajo control del Ministerio Público para su retorno al sistema penitenciario, a fin de que continúe cumpliendo la condena impuesta por los jueces del Distrito Judicial de Azua.

El 24 de noviembre de 2020, en el distrito municipal de Los Jovillos, provincia de Azua, alias Copita le quitó la vida tres personas, entre ellos a la pareja Virgen Ramírez, de 38 años, y Tony Encarnación.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más