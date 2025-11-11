PN identifica y persigue a miembros de peligrosa banda que asalta en Invivienda

La Policía Nacional informó este martes que fueron identificados y son "activamente" perseguidos los integrantes de una "peligrosa" banda armada responsable de asaltar a un ciudadano en la avenida Charles de Gaulle, esquina Simón Orozco, sector Invivienda, municipio Santo Domingo Este, hecho que quedó captado en un video de vigilancia.

Los implicados fueron identificados como Aneudy Reyes (a) “Arturo Bota Fuego”, Daniel Feliz Decena (a) “Daniel El Rubio”, José Manuel Celedonio Montero (a) “Nano El Abusador” y Aron Calzado Salas (a) “El Verdugo”, todos señalados como "altamente peligrosos" y portadores de armas de fuego de distintos calibres.

La institución del orden dijo en una nota que mantiene activas las labores de inteligencia, búsqueda y captura de estos individuos, exhortándoles a entregarse por la vía que consideren pertinente, para que respondan ante la Justicia por los hechos que se les imputan.

