El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) exhortó este lunes al presidente de la República, Luis Abinader, a instruir una investigación integral, pública y con cronograma definido sobre todos los procesos del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), desde 2021 hasta la fecha.

Durante una rueda de prensa, la organización política indicó que la magnitud del presupuesto de la institución —que en 2025 asciende a 40 mil millones de pesos, superando el de 18 entidades juntas— exige un manejo ejemplar y libre de cuestionamientos.

Asimismo, señaló que, en 2021, durante el proceso de licitación del almuerzo escolar, esa entidad adjudicó de manera irregular contratos a más de 1,260 proveedores.

“En los últimos cuatro años ninguna licitación del Inabie ha estado exenta de denuncias: contratos otorgados a suplidores sin requisitos, exclusiones arbitrarias de centros educativos, pagos indebidos y hasta supuestos cobros ilegales para garantizar adjudicaciones”, argumentó la organización política.

Además, manifestó que tanto la Dirección de Contrataciones Públicas como la Contraloría General de la República han documentado irregularidades en procesos de compras de alimentos, mochilas, uniformes y calzados escolares por montos que superan RD$ 6 mil millones.

“Cada irregularidad significa escuelas que arrancan el año sin la utilería a tiempo, suplidores quebrados y, sobre todo, niños que dejan de recibir la alimentación a la que tienen derecho”, denunció la organización.

Propuestas de reformas

El PLD subrayó que el Inabie necesita medidas urgentes para "recuperar la confianza pública". En ese sentido, propuso fortalecer los controles internos y la supervisión en cada fase de las licitaciones, al tiempo de garantizar que todos los procesos tengan trazabilidad digital para una auditoría transparente.

También planteó la necesidad de establecer mecanismos que aseguren pagos oportunos a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) suplidoras, verificaciones rigurosas de las plantas físicas de los oferentes, así como la eliminación de intermediaciones que encarecen los contratos.

De igual modo, llamó a proteger a los denunciantes de posibles represalias y a instaurar una cultura institucional de cero tolerancias a la corrupción.

“Fallar en proteger al Inabie es fallar en proteger la confianza del pueblo dominicano en su democracia. Este es el momento de demostrar que no hay cómplices, como tantas veces ha dicho el presidente”, precisó la organización política.

