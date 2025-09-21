La planta AES Andrés reanudó su operación a las 9:00 a.m. tras las afectaciones provocadas por la presencia de sargazo en la zona.
La generadora, con una capacidad de 319 megavatios, entró en operación en ciclo combinado después de implementar protocolos de limpieza y monitoreo.
La intervención incluyó protocolos de limpieza y monitoreo intensivo en la toma de agua para garantizar la estabilidad y seguridad del servicio.
AES Dominicana indicó que mantiene medidas permanentes para mitigar los efectos recurrentes del sargazo y preservar la continuidad del suministro.
La empresa agradeció el apoyo de las autoridades del sector eléctrico y de la Armada de la República Dominicana en las labores de retiro del sargazo que contribuyeron a la normalización del servicio.
