La planta AES Andrés reanudó su operación a las 9:00 a.m. tras las afectaciones provocadas por la presencia de sargazo en la zona.

La generadora, con una capacidad de 319 megavatios, entró en operación en ciclo combinado después de implementar protocolos de limpieza y monitoreo.

La intervención incluyó protocolos de limpieza y monitoreo intensivo en la toma de agua para garantizar la estabilidad y seguridad del servicio.

AES Dominicana indicó que mantiene medidas permanentes para mitigar los efectos recurrentes del sargazo y preservar la continuidad del suministro.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

La empresa agradeció el apoyo de las autoridades del sector eléctrico y de la Armada de la República Dominicana en las labores de retiro del sargazo que contribuyeron a la normalización del servicio.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más