El Ministerio Público solicitó hoy a la Oficina Judicial de Atención Permanente de Valverde que imponga un año de prisión preventiva como medida de coerción al hombre que confesó que fue él quien el pasado 24 de agosto asesinó y descuartizó con un arma blanca a su hermana mayor tras una discusión en el municipio de Mao.

Juan José Guerrero Quezada, de 33 años, le ocasionó la muerte a su hermana Mildred Estefanía Guerrero Quezada, de 35 años. Posteriormente, el imputado descuartizó su cuerpo.

En la solicitud de medida de coerción, el Ministerio Público indicó que, luego de cometer el fratricidio, el imputado introdujo parte del cuerpo de la víctima en cubetas y en el horno de una estufa.

El cuerpo de la mujer presenta heridas múltiples de arma blanca en el tórax, cuello y abdomen, además de que descuartizó sus miembros inferiores y le cercenó un dedo de la mano derecha, siendo enviados los restos al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) con fines de autopsia judicial.

Luego de cometer el hecho, alrededor de las 11:00 de la noche del citado día, Guerrero Quezada se marchó del lugar llevando consigo documentos personales de la hermana asesinada y un teléfono celular, así como la llave de su apartamento y de una pasola.

Detalla la instancia judicial que el imputado procedió a vender el celular de la víctima por 1,000 pesos.