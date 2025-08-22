La Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret) informó que este viernes se realizó la prueba dinámica con simulación de carga real en la Línea 2C del Metro de Santo Domingo, conocida como Metro de Los Alcarrizos.

Mediante un comunicado de prensa, la Opret indicó que, durante la jornada, un tren recorrió de manera continua los 7.3 kilómetros que conectan la estación María Montez con la terminal en Los Alcarrizos, atravesando las cinco nuevas estaciones.

Destacó que por tratarse de la primera circulación con peso real, el trayecto se efectuó a velocidad media, ejecutando maniobras de arranque, aceleración, frenado y detención en andenes.

La institución explicó que, para replicar las condiciones de operación con pasajeros a bordo, se colocó un peso equivalente a 54 toneladas métricas, simulando un tren a toda capacidad. Esto permitió medir el comportamiento del material rodante y de la infraestructura bajo demanda real.

Durante la prueba se validaron elementos técnicos como el comportamiento del tren y sistemas de tracción y frenado bajo carga, interacción tren-vía en túnel y viaductos (vibraciones, aceleraciones y deformaciones dentro de parámetros de diseño), alineamiento y apertura de puertas en andenes, accesibilidad e iluminación, consumos eléctricos y respuesta del material rodante durante el recorrido.

El director ejecutivo de la Opret, Rafael Santos Pérez, manifestó que esta prueba con carga real es un paso clave para certificar que la línea opere con seguridad, estabilidad y calidad cuando transporte a miles de usuarios cada día.

“Este tipo de pruebas se realizan conforme a los estándares internacionales de puesta en marcha de sistemas metro, y forman parte del protocolo técnico que asegura que la obra esté lista para el servicio público”, afirmó el funcionario.

Estas verificaciones continuarán durante los próximos meses, con nuevas pruebas y procesos de certificación nacional e internacional.

La entrega oficial a la ciudadanía se mantiene prevista para febrero de 2026, como lo anunció el presidente Luis Abinader.

