El Observatorio Nacional para la Protección del Consumidor (Onpeco) llamó la atención del gabinete de transporte sobre la necesidad de mejorar la movilidad urbana y sugirieron algunas medias, todo ello en medio de temores de los usuarios de la OMSA, el teleférico y el metro de Los Alcarrizos a eventuales aumentos de tarifas en diciembre.

Actualmente, el boleto del metro tiene un costo de RD$ 20 y se teme que a partir de diciembre podría elevarse a RD$ 35 si se incluyen transbordos sin cambio de ruta, lo que representa un incremento relevante para los pasajeros.

Onpeco recordó que tanto el metro como la OMSA fueron diseñados para facilitar la movilidad y que el ajuste tarifario está previsto, aunque el precio base del metro se mantendría en RD$ 20.

La entidad señaló que el aumento resultará difícil de asimilar para los usuarios, ya que alterará sus presupuestos y limitará la efectividad del beneficio cuando las unidades demoran.

Usuarios de la OMSA manifestaron preocupación además porque el tiempo disponible para realizar el transbordo hacia el metro es de apenas 45 minutos y, en ocasiones, la espera supera ese lapso.

En comparación, en otros países, los tiempos de conexión en un mismo circuito suelen ser de al menos una hora, según destacó Onpeco.

Además, los usuarios de la OMSA reportan que abordar un autobús es complejo debido a la alta demanda frente a la oferta, lo que genera estrés para alcanzar el metro dentro del tiempo de transferencia.

El organismo recomendó realizar un levantamiento con los propios usuarios para identificar soluciones óptimas, ya sea incrementando unidades de la OMSA o implementando mecanismos que faciliten la movilidad.

Onpeco concluyó que las medidas de mejora deben ampliarse hasta garantizar el derecho a un servicio de transporte digno, dejando atrás la congestión y el caos en la ciudad.

