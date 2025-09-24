Una onda tropical provocará lluvias y vientos en la República Dominicana a partir de esta noche, en tanto que cerca de Puerto Rico se formó este miércoles la tormenta Humberto, el octavo ciclón de la actual temporada del Atlántico, y se prevé que pueda convertirse en huracán a partir del sábado, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos.

Sobre la onda tropical encima del territorio dominicano, y también haitiano y cubano, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) prevé que se convierta luego en una depresión tropical cuando se encuentre en las cercanías de Bahamas, aunque precisó que un avión estadounidense de la Fuerza Aérea Hunter Aircraft está en camino para realizar un mayor estudio del sistema meteorológico que les permita reunir mejores datos.

Humberto con fortalecimieno constante

En cuanto a la tormenta Humberto, el NHC detalló que presenta vientos máximos sostenidos de hasta 65 kilómetros por hora con ráfagas más fuertes y alerta que "se pronostica un fortalecimiento constante durante los próximos días".

El boletín del NHC agregó que no existen avisos o advertencias costeros en vigor, aunque los efectos de sus vientos se extienden hasta 75 kilómetros de su centro.

De seguir la trayectoria prevista actualmente por los meteorólogos, la tormenta se aproximaría hacia Bermudas o pasaría entre estas islas y las Antillas Mayores.

Falta 60 % de la actividad ciclónica de la temporada

Los meteorólogos del NHC indicaron este septiembre que aún podría faltar el 60 % de la actividad ciclónica tras un comienzo "relativamente tranquilo" de la temporada del Atlántico, que va del 1 de junio al 30 de noviembre y el 10 de septiembre tuvo su "pico climatológico".

Hasta ahora suman ocho ciclones este año en el Atlántico: el huracán Erin, y las tormentas Andrea, Barry, Chantal, Dexter, Fernand, Gabrielle y Humberto.

Chantal, que ha sido la única en tocar tierra este año en Estados Unidos, causó dos muertos en julio en Carolina del Norte.

Gabrielle se encuentra actualmente a 1.630 kilómetros al oeste de las Azores, donde el NHC espera que pase entre el jueves y el viernes, por lo que emitió una alerta de huracán para este archipiélago portugués.

La NOAA previó una temporada ciclónica "superior a lo normal", al estimar entre 13 y 18 tormentas tropicales, de las que entre cinco y nueve podrían transformarse en huracanes.