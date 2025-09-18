"Esta resolución no reconoce la realidad sobre el terreno, el hecho de que se ha producido un aumento significativo del flujo de ayuda humanitaria", justificó Ortagus.

Por su parte, el embajador israelí, Danny Danon, denunció que el proyecto de texto "no condenaba a Hamás". Y añadió: "Esto no es diplomacia, es una capitulación".

La votación se produjo mientras tanques y aviones israelíes bombardeaban Ciudad de Gaza, objetivo de una nueva e importante ofensiva terrestre, obligando a los palestinos a huir hacia el sur.

El texto de la resolución exigía "un alto el fuego inmediato, incondicional y permanente en Gaza, respetado por todas las partes", así como la liberación inmediata e incondicional de los rehenes.

Estados Unidos ha rechazado esta propuesta en múltiples ocasiones, la más reciente en junio, cuando ejerció su veto para respaldar a Israel.

El veto de este jueves provocó la ira de los Estados miembros que no quieren renunciar a influir en este asunto a pesar de los repetidos vetos estadounidenses.

Es un "momento oscuro" para este Consejo, lamentó el embajador paquistaní Asim Iftikhar Ahmad. "El mundo está mirando. El llanto de los niños debería partirnos el corazón, la angustia de las madres debería sacudir nuestra conciencia", añadió.

"Perdónennos porque este Consejo no ha podido salvar a sus hijos", dijo por su parte el embajador de Argelia, Amar Bendjama, dirigiéndose a la población de Gaza. "Perdónennos porque el mundo habla de derechos, pero niega los suyos, los de ustedes, palestinos".