El vínculo del papa León XIV con Haití es parte de una historia estadounidense más amplia de raza, ciudadanía y migración, comienza un artículo publicado este 14 de mayo por Chelsea Stieber, un profesor de Estudios Franceses de la Universidad de Tulane.

Chelsea Stieber se basa en afirmaciones del genealogista Jari Honora, un experto en el estudio de los antepasados ​​del ahora papa, quien ha establecido que la familia del sumo pontífice emigró de Haití hacia Nueva Orleans y luego a Chicago, desplazamientos que tienen que ver con el racismo en EEUU y la historia de lucha de negros y mestizos en un país donde, incluso hasta hasta hace muy poco, estos no podían utilizar el transporte, los baños y otros espacios exclusivos para blancos.

A continuación, la traducción libre del texto de Chelsea Stieber sobre el trabajo del genealogista Honora publicado en The Conversation, que aclara que este "no trabaja, no posee acciones ni recibe financiación de ninguna empresa u organización que pueda beneficiarse de este artículo y no ha revelado ninguna afiliación relevante más allá de su nombramiento académico".

El vínculo del Papa León XIV con Haití es parte de una historia estadounidense más amplia de raza, ciudadanía y migración

Las primeras coberturas del Papa León XIV han explorado la crianza del primer pontífice estadounidense en Chicago , así como los muchos años que pasó en Perú , primero como misionero y luego como obispo.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

El genealogista Jari Honora reveló la historia de la conexión de los antepasados ​​del papa con la comunidad criolla de color de Nueva Orleans.

Honora, historiador familiar del Centro de Investigación Williams de la Colección Histórica de Nueva Orleans, ha realizado presentaciones de investigación para mis estudiantes de posgrado y ha sido consultor en mis propios trabajos.

En su investigación sobre el linaje del papa León XIV, también encontró varios documentos oficiales que indican que Haití es el lugar de nacimiento de su abuelo materno, Joseph Norval Martínez.

El linaje criollo del papa en Luisiana es bastante interesante. Pero muchos comentaristas se han esforzado por comprender el vínculo con Haití, si es que lo mencionan.

Como experto en Haití del siglo XIX, estudio el período durante el cual los antepasados ​​del papa León probablemente viajaron entre Haití y Nueva Orleans antes de emigrar a Chicago. Su historia forma parte de una historia estadounidense más amplia de raza, ciudadanía y migración.

Un abuelo nacido en Haití

Vale la pena señalar que la genealogía de León no es del todo sencilla.

Al menos un registro indica que Joseph Norval nació en Luisiana. Y un censo de 1910 parece reinventar el linaje familiar: Martínez ahora es "Martina", el lugar de nacimiento de Joseph es "S. Domingo" y supuestamente es maltés.

Sin embargo, muchos más documentos —numerosos registros censales, así como su certificado de matrimonio— identifican el lugar de nacimiento de Martínez como Haití. Una lista de pasajeros de 1866 de un barco con destino a Nueva Orleans desde Haití, a pesar de algunas inconsistencias, sí parece incluir a miembros de la familia Martínez, incluyendo a su padre y tres hermanos.

Que el abuelo de León XIV naciera en Haití no significaba que legalmente fuera haitiano. En realidad, pertenecía a una clase social de Nueva Orleans conocida como criollos de color.

Un orden racial de tres frentes

Es importante comprender la complejidad histórica de la identidad criolla en Nueva Orleans y Luisiana, y su importancia continúa en la actualidad.

El calificativo “criollo de color” es un tanto anacrónico; surge a finales del siglo XIX en Luisiana para categorizar a los descendientes de una clase históricamente subordinada conocida como gente libre de color, o “gens de couleur libres” en francés.

Tiene sus orígenes en el orden racial tripartito de los períodos coloniales francés y español en las Américas, cuando las autoridades crearon una jerarquía de clases legales: personas esclavizadas, personas libres de ascendencia africana y personas blancas.

En teoría, las personas libres de color abarcaban una amplia gama de personas. Podía describir a personas anteriormente esclavizadas; personas que nunca habían sido esclavizadas; personas nacidas en África; o personas con familias estadounidenses extensas y mestizas.

En la Luisiana del siglo XIX, el término se refería generalmente a personas de ascendencia mestiza que nacían con estatus de libres, aunque con distintos grados de separación de la esclavitud. Generalmente hablaban francés y eran católicos.

Aunque estaban sujetos a leyes represivas y nunca pudieron obtener la ciudadanía ni el derecho al voto, las personas de color libres podían poseer, heredar y vender propiedades, incluidas las de las personas esclavizadas. La mayoría trabajaba como artesanos y comerciantes, y un puñado se enriqueció considerablemente mediante el comercio y los bienes raíces.

La familia Martínez encaja perfectamente en esta comunidad.

Los registros del censo de 1850 mencionan a Jacques Martínez —padre de Joseph Norval Martínez y bisabuelo materno de León XIV— como sastre y modesto propietario en Nueva Orleans. Nunca fueron esclavizados, pero tampoco parecen haber sido esclavistas.

La vida empeora para las personas de color

Entonces, ¿por qué nació Joseph Norval Martínez en Haití?

En algún momento, sus padres probablemente sintieron que tenían que abandonar Nueva Orleans.

A pesar de su relativa prosperidad, las personas de color libres en Luisiana y en todo Estados Unidos estuvieron sujetas a crecientes restricciones legales, represión y violencia en los años previos a la Guerra Civil.

Esta situación empeoró en las décadas de 1840 y 1850, a medida que los sureños blancos se esforzaban por restringir aún más la ciudadanía y los derechos según criterios raciales estrictos. El fallo de 1857 de la Corte Suprema, Dred Scott, afirmó que ninguna persona descendiente de África, incluidas las personas de color libres, tenía derecho a la ciudadanía.

Para quienes permanecieron en el Sur, el estallido de la Guerra Civil en 1861 habría hecho la vida aún más difícil.

En la primera mitad del siglo XIX, muchas personas de color libres de Luisiana emigraron a Francia. Pero las dos principales opciones en la década de 1860 eran Haití y México.

EEUU-Haití-EEUU

Sin embargo, al momento de la partida de la familia Martínez, México se encontraba envuelto en un conflicto con Francia. Haití, mientras tanto, elaboraba un ambicioso plan para atraer inmigrantes.

Tras la Revolución Haitiana de 1804 —el levantamiento contra los colonizadores franceses que condujo a la creación de Haití—, la nación se convirtió en la primera del mundo en abolir permanentemente la esclavitud. Por esta razón, muchas personas de color vieron a Haití como un ejemplo de libertad e igualdad.

De hecho, Haití se promovió durante mucho tiempo como una república de suelo libre: cualquier persona de ascendencia africana disfrutaría de libertad y, con el tiempo, de la ciudadanía haitiana. Varios presidentes haitianos organizaron campañas de inmigración para atraer a trabajadores esclavizados y exesclavizados de Estados Unidos.

En respuesta al empeoramiento de las condiciones de las personas de color en Estados Unidos, el presidente haitiano Fabre Geffrard lanzó una campaña particularmente ambiciosa, estableciendo oficinas de Emigración Haitiana y dotándolas de agentes en Nueva York, Boston, Nueva Orleans y otras ciudades importantes.

Los periódicos de Luisiana anunciaron el plan de inmigración de Geffrard, que incluía concesiones de tierras para familias e individuos. El objetivo de Geffrard era atraer trabajadores agrícolas, un tipo de trabajo que probablemente no atraería a la familia Martínez. Aun así, los artesanos cualificados eran bienvenidos como inmigrantes.

Fue en este contexto que la familia Martínez probablemente partió de Nueva Orleans hacia Haití. Actualmente, se dispone de poca información sobre su viaje, pero este habría reflejado muchas historias familiares de migración de Luisiana a Haití en la década de 1860.

Según mi estudio de los censos y archivos notariales, parece que la familia Martínez se fue algún tiempo después del nacimiento de su hija Adele en Nueva Orleans en diciembre de 1861 y antes del nacimiento de Joseph Norval en Haití en 1864.

La promesa de la Reconstrucción se desmorona

La familia Martínez no permaneció mucho tiempo en Haití.

Según la lista de pasajeros, regresaron a Nueva Orleans en febrero de 1866.

Como les ocurrió a muchos emigrantes en Haití , es posible que las condiciones les resultaran difíciles. También es posible que los éxitos de la Reconstrucción en Luisiana durante la guerra los animaran a rehacer sus vidas en Nueva Orleans.

Regresaron a un estado transformado por la abolición de la esclavitud. Las personas libres de color estuvieron a la vanguardia de la lucha por los derechos civiles y fueron artífices clave de una constitución estatal progresista e igualitaria que exigía el acceso igualitario a la educación para todos los ciudadanos.

Los hijos de Martínez probablemente se beneficiaron, aunque brevemente, de esa disposición. Los registros del censo de 1870 muestran que todos estaban matriculados en la escuela: Michel (14), Girard (12), Adele (9) y el joven Joseph Norval (6).

Masacre racista

También presenciarían la violenta reacción contra la Reconstrucción, que fue especialmente intensa en Luisiana. En 1866, una turba blanca asedió a quienes intentaban enmendar la constitución estatal para otorgar el derecho al voto a los votantes negros, en lo que se conoció como la Masacre del Instituto de Mecánica. En los años siguientes, el estado se vio azotado por una violencia cada vez mayor.

Joseph Norval Martinez se casó con Louise Baquié en 1887 y tuvieron seis hijas en Nueva Orleans. Trabajó como fabricante de cigarros —una actividad común para los hombres negros libres de la época— y posteriormente como oficinista.

La familia se vio sometida a una creciente segregación con la Ley de Vagones Separados, una ley de Luisiana de 1890 que separaba los vagones de tren por raza. La Corte Suprema ratificó la ley de Luisiana en 1896, consagrando la doctrina de "separados, pero iguales" en todo el Sur.

Un cuento americano

Los Martínez y Baquié permanecieron en Nueva Orleans hasta 1910, momento en el que se unieron a los millones de afroamericanos que emigraron del sur al norte y al oeste en las primeras décadas del siglo XX, en lo que se conoció como la Gran Migración. Una parte significativa, incluyendo a los Martínez y Baquié, terminó en Chicago.

Allí nació su hija menor, Mildred Anges Martínez, madre de León XIV.

Los registros censales de Joseph Norval Martínez cuentan una historia compleja sobre la historia racial en Estados Unidos. Antes de 1900, figuraba como "m" de "mulato". En el censo de 1900 , figuraba como negro. Y en el de 1910 , como blanco.

La familia Martínez no pudo dictar las descripciones raciales que se les asignaron en el censo, pero sí tenía cierto derecho sobre su lugar de nacimiento y linaje. En un contexto de segregación, privación de derechos y violencia, Martínez parece haber reivindicado un linaje —maltés— que el censo de 1910 categorizó como blanco.

Es esto –y mucho más– lo que hace que la suya sea una historia verdaderamente estadounidense.

Algo que sí sabemos es que Martínez recuperó su linaje original después de establecerse con su familia en Chicago. El censo de 1920 registra Haití como su lugar de nacimiento.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más