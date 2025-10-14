Nelson Félix Miranda Hermida, el hombre quien el pasado domingo 12 mató a su esposa Mayra Martínez Romero, de 65 años, y a su suegra, Doris Romero, de 86 años, en el sector El Millón, fue procesado por el asesinato de su primera esposa el 24 de diciembre de 1978.

Miranda Hermida, quien al momento de la muerte de su cónyuge, Ana Argelia Abreu, tenía 32 años, fue acusado por la familia de Abreu de planificar la muerte de su pariente. Ambos habían procreado un hijo.

El feminicidio de Abreu se registró en la casa de una prima de Miranda Hermida, ubicada en la calle Juan Sánchez Ramírez, en Gazcue, Distrito Nacional, según la publicación de la fecha del periódico La Noticia, realizada cuatro días después del crimen.

El reporte periodístico recoge la denuncia de Félix Antonio Abreu, cuñado del victimario, en el que asegura que la muerte de su hermana no se trató de un "crimen pasional", empujado por la ira del momento, sino de un asesinato planificado. Asimismo, explica la preocupación de que se intentara minimizara el hecho al calificarlo como "crimen pasional" para favorecer a Miranda Hermida, exteniente de la Policía, ante una posible sentencia condenatoria.

Nelson Félix Miranda Hermida, por el crimen contra su esposa en Nochebuena, habría cumplido tres años y medio, de una condena de siete.

En el caso más reciente, ocurrido en El Millón, Distrito Nacional, tras los asesinatos de su esposa y su suegra, Miranda Hermida se disparó con la misma arma con la que momentos antes le había quitado la vida a las dos mujeres. Falleció mientras recibía atenciones médicas en el Hospital Marcelino Vélez Santana, de Santo Domingo Oeste.

