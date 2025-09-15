Arturo Báez Cordero, hijo del cineasta Fernando Báez, falleció la noche de este domingo en Nueva York, Estados Unidos, tras sufrir un accidente de tránsito que involucró a otros dos vehículos.

Un reporte del medio News 12 New Jersey, detalló que el incidente ocurrió poco después de las 6:30 p. m. en la intersección de la Segunda Avenida y la Calle Novena.

Los investigadores indicaron que el conductor de un Honda Odyssey, que circulaba hacia el norte por la Segunda Avenida, impactó el vehículo de Báez Cordero, un Mercedes Benz, cuando cruzaba por la calle Novena. El impacto empujó al Mercedes contra un Dodge, y uno de los autos se incendió rápidamente.

Báez Cordero, de 34 años y residente de Lodi, Nueva Jersey, fue trasladado de urgencia al hospital, donde fue declarado muerto, mientras que una mujer de 38 años, que viajaba en el Honda, permanece en estado crítico.

Tanto los acompañantes de la mujer en el Honda, así como el conductor del Dodge, de 49 años, se encuentran estables.

