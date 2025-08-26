Mueren dos hombres que habrían enfrentado a tiros a una patrulla policial en un barrio de Santiago

La Policía Nacional en Santiago notificó sobre la muerte a tiros de dos hombres, presuntamente delincuentes, que eran buscados por cometer múltiples delitos y que habrían enfrentado a una patrulla de la institución.

Los dos hombres caídos en el presunto enfrentamiento con los agentes policiales fueron identificados como Jenci de Jesús García (El Mono) y Edwin Rafael Gutiérrez Reyes (El Menor-El Conde), a quienes la Policía describió como “reconocidos antisociales”.

Los individuos identificados como delincuentes cayeron abatidos al enfrentar a una patrulla de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim), que realizaba un operativo de localización y captura en el sector La Herradura, al suroeste del centro urbano de Santiago.

“Ambos individuos eran activamente buscados por su relación con múltiples hechos delictivos, incluidos asaltos a mano armada y robos agravados cometidos en diversos sectores de Santiago, entre ellos La Herradura, Guayacanal, Villa Liberación y La Otra Banda”, informó la Policía en una nota oficial.

Los dos hombres habrían fallecido en un centro de salud de la localidad, donde fueron trasladados para recibir atenciones médicas, luego de resultar con heridas de bala.

Tanto El Mono como El Menor tenían múltiples órdenes de arresto activas, eran considerados altamente peligrosos y mantenían en constante zozobra a los residentes de varias comunidades, según destacó la Policía.

“En la escena del hecho se les ocuparon dos pistolas sin documentos: una marca Taurus, modelo PT92, serie No. J152660, con una cápsula calibre 9 mm en la recámara; y otra marca Zoraki, calibre 32, serie No. 2300545, con una cápsula calibre 32. También fueron recolectados nueve casquillos calibre 9 mm y dos casquillos calibre 32, presuntamente utilizados para atacar a los agentes”, se lee en la nota de la vocería policial.

Máximo Laureano Periodista Periodista crítico e investigador con experiencias en diarios, radioemisoras y noticiarios de televisión. Del equipo de http://Acento.com.do . Ver más