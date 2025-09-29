La Defensa Civil en Santiago confirmó la muerte de una joven de 24 años de edad, quien habría sido arrastrada por la corriente de una cañada en la comunidad El Calientísimo, del municipio Tamboril.

Las autoridades reportaron que la joven arrastrada por la crecida de la cañada era Lisbeth Meléndez, que al momento del accidente trataba de rescatar a un menor.

El cuerpo de la joven fue recuperado alrededor de las 9:30 de la noche y trasladado al Hospital del municipio de Tamboril, donde se confirmó su fallecimiento.

Francisco Arias, director de la Defensa Civil, ha dicho que la Policía Nacional hace una investigación relacionada a este hecho.

“La institución reitera su llamado a la población a mantenerse atenta a las orientaciones de los organismos de protección civil y a tomar medidas preventivas ante la situación de alerta por las lluvias”, ha advertido la Defensa Civil.

Arias también resaltó que la tarde del domingo se produjo un ventarrón, en el municipio Tamboril, que provocó el derribo de árboles, daños a las redes eléctricas y viviendas.

En tanto que, en la jurisdicción de Santiago, se reportó la crecida de varias cañadas a inundaciones en el entorno urbano.

Máximo Laureano Periodista Periodista crítico e investigador con experiencias en diarios, radioemisoras y noticiarios de televisión. Del equipo de http://Acento.com.do . Ver más