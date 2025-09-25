Un hombre murió la tarde de este jueves 25, en un accidente ocurrido en la carretera que comunica la ciudad de Don Juan con Yamasá, provincia Monte Plata, luego de que el camión que conducía cayera al vacío tras el colapso el puente que une a ambas comunidades.
Según las informaciones preliminares, el fallecido fue identificado como Pablito Guzmán, quien se desplazaba por la referida vía en un camión cargado de arena, momento en el que se originó el derrumbe de la estructura.
El cuerpo de Díaz fue sacado de las aguas del río por miembros de la Defensa Civil, pasadas las 2:30 de la tarde.
